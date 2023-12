Meteo Capodanno 2024, le previsioni per il fine settimana

Segni di cambiamento all'orizzonte per quanto riguarda il meteo della fine dell'ano e di Capodanno 2024. Secondo quanto riportato da 3bmeteo.com i giorni di caldo anomalo incontreranno una breve pausa, con alcune zone del Paese bagnate da qualche goccia di pioggia.

A livello continentale l'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabile di diffuse nubi basse in tutta la regione, che renderanno il clima più uggioso e freddo. A cavallo dell'anno, tr domenica 31 dicembre 2023 e lunedì 1 gennaio 2024 i modelli vedono un cedimento più deciso del campo di alta pressione con conseguente ingresso di correnti più fredde che porterà un peggioramento del tempo e un nuovo calo termico, anche se i dettagli sono ancora da confermare.

Domenica: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi al mattino. Formazioni nebbiose al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla pianura emiliana cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, in assorbimento serale; sulla pianura romagnola giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Lunedì: correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa, con locali nebbie al mattino. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura emiliana nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata; sulla dorsale emiliana formazioni nebbiose al primo mattino ed in serata, in parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata, ma con cieli in prevalenza nuvolosi; sulla dorsale romagnola nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare da molto mosso a mosso.