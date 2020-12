Meteo, le acque del Panaro defluiscono: livelli alti a Crevalcore e Sant'Agata

Le acque fuoriuscite dalla rotta del Fiume Panaro stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana, che potranno pertanto presentare livelli particolarmente alti, nei comuni di Nonantola, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno.

Lo rende noto il servizio di allerta della Regione Emilia-Romagna che sottolinea: "Per mercoledì 9 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. La criticità idraulica - nelle zone interessate - è riferita all'esaurimento dei fenomeni di piena dei giorni precedenti. Considerate le elevate precipitazioni dei giorni scorsi sulle aree montane, non si escludono occasionali frane in contesti idrogeologici particolarmente fragili".

Leggi anche: