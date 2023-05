Punte di 80-100mm di pioggia: forte ondata di maltempo in arrivo, ecco le più zone a rischio

Maggio senza pace a Bologna come per altre province dell'Emilia Romagna. Il maltempo che ha tenuto in ostaggio, a più riprese, il nostro territorio non concede altro che brevi tregue tra un'ondata e l'altra. E la prossima è all'orizzonte, mentre siamo ancora alle prese con gli strascichi delle forti piogge appena passate. Nell'imolese e nella Valle Santerno ad esempio si lavora ancora tra sfollati da far rincasare e aree danneggiate da ripristinare. Medicina, altra zona fortemente sferzata dal maltempo, pure è alle prese con gente fuori casa e campi affogati. All'ombra delle Due Torri fino all'altro giorno abbiamo dovuto fare i conti con l'allagamento (l'ennesimo) di via Saffi che ha provocato criticità, non solo ai residenti, ma anche anche ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Ciclone mediterraneo in arrivo

La situazione che verrà a crearsi ad inizio di questa settimana intorno all'Italia è piuttosto insolita - fanno sapere i meteorologi di 3bmeteo - a causa della formazione di un vero e proprio ciclone mediterraneo che tra oggi, 15 maggio, e mercoledì 17 maggio, risalirà lo Stivale dalla Sicilia alle regioni centrali. Intorno al centro del vortice ruoterà in senso antiorario un'intensa perturbazione che dalla serata di lunedì raggiungerà le Marche, dando luogo a piogge e rovesci anche di forte intensità, in estensione nella notte su martedì alla Romagna e all'Emilia orientale. Martedì si aprirà infatti all'insegna del maltempo diffuso su entrambe le regioni, con piogge battenti, rovesci e possibilità anche di temporali. I fenomeni proseguiranno per tutto il corso della giornata, anche se nel corso del pomeriggio-sera si noterà una loro attenuazione sul settore marchigiano meridionale.

Nuova ondata di maltempo questa settimana: le zone più a rischio

Il clou del maltempo si concentrerà tra Emilia orientale e Romagna e in particolare a ridosso dalla fascia appenninica, proseguendo nella giornata di mercoledì quando è attesa una loro recrudescenza sulle Marche, specie settentrionali. Si tratta di una situazione molto delicata che potrebbe divenire potenzialmente alluvionale, anche a causa della recenti intense precipitazioni che hanno colpito l'Emilia Romagna, dove tutt'ora piove e i terreni sono ancora saturi d'acqua.

Entro la sera di mercoledì sono attesi accumuli pluviometrici in 48 ore anche di 200mm e localmente oltre sulle zone appenniniche delle provincie di Bologna, Forlì, Cesena e Rimini, intorno a 100mm sulle rispettive pianure ma anche a Modena, circa 90mm a Ravenna, intorno a 70mm a Reggio Emilia, 50mm a Ferrara, 40mm a Parma, nemmeno 10mm a Piacenza, poiché sui settori più occidentali dell'Emilia la perturbazione risulterà molto più scarica.

Da giovedì tempo in via di miglioramento. Ma il weekend è a rischio

Le piogge insisteranno anche nel corso di giovedì, seppur più attenuate sull'Emilia Romagna, ma anche a carattere di rovescio sulle Marche. Venerdì invece i fenomeni dovrebbero cessare, anche se solo temporaneamente. Nel weekend infatti una nuova fase di instabilità potrebbe tornare a coinvolgere la Pianura Padana e il Centro Italia.

Bologna città, attese punte di 80-100mm di acqua

"Su Bologna- fa sapere il meteorologo Edoardo Ferrara- questa settimana abbondanti rovesci con possibili nuove punte di 80-100mm tra martedì e mercoledì 16 e 17 maggio, ma anche fino a oltre 150mm sul nostro Appennino. Rischio idrogeologico sul territorio".

Sorvegliata speciale nel capoluogo felsineo sarà via Saffi, nelle ultime settimane più volte allagata, con gravi danni agli esercizi della zona, a causa dell'esondazione sotterranea del Ravone. Tuttavia la zona - come avevano lamentato alcuni residenti - non è nuova a disagi in tal senso.

? Via Aurelio Saffi allagata: "Qui è sempre la stessa storia" | FOTO e VIDEO

( LIVELLO IDROMETRICO: qui monitoraggio in tempo reale)

Norme di protezione civile da osservare in caso di forte maltempo

In caso di forte maltempo o nubifragi con rischio allagamenti/alluvioni lampo , rammenta inoltre il meteorologo, "vi sono dei comportamenti da seguire per evitare gravi pericoli, tra i quali non sottovalutare la forza dell'acqua sulla strada durante un allagamento".

"Tra le maggiori criticità - proseguono da 3bMeteo - annoveriamo tre principali situazioni di rischio. Ci riferiamo all'insana attitudine, che spesso ritroviamo nell'automobilista medio, nel cercare di oltrepassare un temporaneo allagamento stradale.

Si tratta di una azione assolutamente da evitare! Infatti sono sufficienti solo pochi cm di acqua per farci perdere il controllo del veicolo, causarne l'eventuale spegnimento, correndo di fatto il serio pericolo di rimanere intrappolati. In queste situazioni conviene quindi fare inversione di marcia e trovare una strada alternativa, evitando di correre inutili rischi.

La seconda criticità riguarda le aree abitabili che tendono ad allagarsi con maggiore facilità, stiamo parlando dei piani seminterrati, delle cantine, dei garage e dei piani terra.

Quando viene emesso un bollettino di allerta per la nostra zona sopra una certa soglia o più in generale quando ci accorgiamo che sta piovendo più del dovuto, sarebbe opportuno rimanere all'erta (nel vero senso della parola) evitando di dormire o soggiornare in tali aree, trasferendosi temporaneamente o semplicemente spostandosi nei piani alti dell'edificio.

Se ci troviamo all'aperto invece, le aree più a rischio sono i sottopassi, i tratti in prossimità degli argini e dei ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante.

La terza situazione di rischio è legata ad un fenomeno affascinante quanto estremamente pericoloso, il temporale. I fulmini prodotti dai cumulonembi temporaleschi potrebbero risultare anche molto deleteri, specie se non si adoperano alcune accortezze. Se ci troviamo all'aperto è consigliabile mantenersi lontano da punti sporgenti ed appuntiti, come pali o alberi e non cercare riparo dalla pioggia sotto quest'ultimi, specie se d'alto fusto o comunque più elevati della vegetazione circostante; sarebbe opportuno evitare il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica nonché togliersi di dosso oggetti metallici e tenersi a debita distanza anche dai tralicci dell'alta tensione.

Se un forte temporale ci sorprende all'aperto sarebbe utile ricordare di accovacciarsi a piedi uniti, evitando di sdraiarsi o sedersi per terra, restando possibilmente a distanza di una decina di metri dalle altre persone che si trovano lì. Se possibile cerca riparo all'interno dell'automobile, con portiere e finestrini accuratamente chiusi e antenna della radio preferibilmente abbassata.Qualora ci si trovi al mare, al lago o in prossimità di un fiume esci immediatamente dall'acqua e allontanati dalla riva, così come dal bordo di una piscina all'aperto; liberati di canne da pesca, ombrelloni e qualsiasi altro oggetto allungato ed appuntito. Ricordati di evitare qualsiasi contatto o vicinanza con l'acqua considerando che offrirebbe percorsi privilegiati alla diffusione delle cariche elettriche. Il fulmine infatti, può causare gravi danni anche per folgorazione indiretta, dovuta alla dispersione della scarica che si trasmette fino ad alcune decine di metri dal punto principale che risulta colpito.Forse non tutti sanno che esiste un rischio connesso ai fulmini anche se ci troviamo in casa, rischio che seppur fortemente ridotto, dovrebbe comunque indurci a seguire alcuni semplici accorgimenti.

E' consigliato infatti rimandare al termine del temporale operazioni come lavare i piatti o farsi la doccia, nella maggioranza dei casi basta pazientare poco più di un'ora.

Evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica, in particolar modo il telefono fisso, meglio ancora togliendo l'alimentazione a televisore, computer ed elettrodomestici.

Ricordarsi di evitare il contatto con gli elementi metallici collegati all'esterno, come condutture, tubature, caloriferi ed impianto elettrico".

Altre regole generali

La prima regola è che in caso di allerta emessa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - come per la giornata odierna nel nostro territorio - conviene tenersi costantemente aggiornati sia con gli organi competenti di Protezione Civile Nazionale, Regionale (ad esempio CFR o ARPA) e comunale; sia con previsioni meteorologiche ed approfondimenti che rispettino una certa deontologia professionale.E' altresì consigliata una conoscenza delle principali zone alluvionabili del proprio territorio, del piano di emergenza comunale e delle aree di attesa relative alle potenziali criticità di Protezione Civile che potrebbero manifestarsi sul proprio comune.

Se sei alla guida durante la fase più intensa di un rovescio e anche la visibilità risulta fortemente compromessa, cerca di accostare e fermarti il prima possibile in un luogo sicuro o in un'area di sosta, pazientando qualche manciata di minuti.

Dopo un'alluvione, prima di bere l'acqua dal rubinetto assicurati che non vi siano ordinanze comunali che lo vietino; non mangiare cibi venuti a contatto con l'acqua dell'alluvione, potrebbero essere contaminati.Insomma, abbiamo parlato di tematiche importantissime che in momenti di calma e lucidità come questo, ossia leggendole davanti allo schermo di un tablet o di un computer sembrano azioni scontate e banali, ma non è così. Infatti l'unico modo per vederle attuate in situazioni di reale necessità, dove potrebbe subentrare anche un po' di panico, risulta indissolubilmente legato all'averle conosciute e memorizzate bene a priori.

Il bolognese ostaggio del maltempo nel mese di maggio: