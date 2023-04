Non proprio un tempo primaverile

Come da previsioni, il tempo nella settimana non è proprio primaverile, come dimostra al abbondante grandine caduto oggi dopo pranzo a Granarolo dell'Emilia e Cadriano.

Prtezione civile e Arpae hanno diramato l'allerta meteo: "Previste condizioni d'instabilità, con temporali localmente forti".