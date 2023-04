Grandinata imbianca i campi. Inizia la conta dei danni e torna il sereno (fino al weekend) | FOTO

All'indomani della grandinata che ha colpito copiosamente l'hinterland bolognese inizia la conta dei danni all'agricoltura. Le associazioni di categoria iniziano a raccogliere le prime segnalazioni a riguardo e solo nei prossimi giorni sarà possibile tracciare un bilancio preciso.

Intanto sul web i residenti tra la zona di Medicina e Sesto imolese riempiono le bacheche dei social con immagini dei grossi chicchi di grandine che in breve ieri pomeriggio, nella domenica delle Palme, hanno imbiancato campi e giardini.

Il maltempo ha provocato migliaia di fulminazioni durante il transito di una supercella tra le province di Ravenna e Bologna , come riporta il Meteo.it.

Previsioni meteo dei prossimi giorni a Bologna e provincia

Che tempo ci attende per i prossimi giorni? Secondo le previsioni di 3bMeteo per oggi, 3 aprile, a Bologna giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1413m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est.

Nel resto della regione oggi la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorali e pianura romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pianura emiliana e dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1650 metri. Mare molto mosso. Diramata allerta meteo dalla Protezione civile per vento.

Domani, martedì 4 aprile a Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 808m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

A Bologna dopodomani, mercoledì 5 aprile, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 778m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Per giovedì 6 aprile a Bologna attese nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 901m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Infine la settimana si chiude con un venerdì all'insegna di cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1182m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna, previsioni lungo weekend di Pasqua

Guardando al fine settimana lungo di Pasqua e Pasquetta. Le previsioni meteo raccontano di un tempo instabile. Possibili piogge sia sabato che lunedì di Pasquetta.

Nel dettaglio sabato 8 aprile a Bologna nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1392m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica di Pasqua, a Bologna molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1456m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Per lunedì di Pasquetta a Bologna molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1456m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.