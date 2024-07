QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Pioggia e grandine su Bologna. Alle 19 circa una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Città Metropolitana. La perturbazione, proveniente da nord e diretta a est, ha interessato il capoluogo e vari Comuni limitrofi. Anche se di durata breve, ha causato preoccupazione e spavento tra i bolognesi allarmati per eventuali danni a strade, edifici e macchie

Nuovi temporali attesi nelle prossime ore

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi temporali e tempo ancora instabile: "Sulla città di Bologna ci attende un lunedì in peggioramento. Infatti, tra sera e notte noteremo piogge, rovesci e temporali con possibili grandinate e forti colpi di vento. Residua instabilità martedì notte poi temporaneo miglioramento, prima di nuovi acquazzoni previsti nel tardo mattino/pomeriggio di mercoledì. Le temperature subiranno una fisiologica flessione, specie mercoledì. Da giovedì, nuovo miglioramento del tempo con massime che dovrebbero riportarsi sopra i 31°C con il passare dei giorni", è l'analisi del meteorologo di 3BMeteo Daniele Olivetti.

Autorità pronte a intervenire. In vigore l'allerta meteo gialla

Massima l’attenzione da parte dell’autorità, pronte a intervenire in caso di danni e disagi causati dal maltempo. Per la giornata di oggi la Protezione Civile regionale aveva diramato l’allerta meteo gialla proprio in vista di possibili temporali: "Nella giornata di lunedì 1 luglio, a partire dal pomeriggio, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sulla fascia costiera", recita il bollettino dell'Arpae. Il maltempo ha colpito anche altre zone della regione. Nel parmense si sono verificati anche allagamenti: in particolare tra Fidenza e Salsomaggiore è la zona più critica.

Articolo in aggiornamento