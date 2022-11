Maltempo: rami cadono sui binari, ritardi per i treni Bologna-Porretta

Il maltempo di ieri ha condizionato anche gli spostamenti in treno sulla Porrettana, a Bologna. Attorno alle 14 un regionale in arrivo da Porretta e diretto in stazione centrale ha notato dei rami sul binario della linea che dal capoluogo viaggia in direzione dell'Appennino, in direzione opposta. Attraverso il circuito interno, il macchinista ha inviato una chiamata d'emergenza, mettendo così in allerta anche gli altri treni in quel momento sulla linea. Per questo, un convoglio che arrivava da Porretta si è fermato poco prima di Casteldebole ed è retrocesso Casalecchio (da dove poi è ripartito verso Porretta).

La circolazione ferroviaria, dunque, dalle 14.30 fino a poco dopo le 15.30 ha funzionato su un binario unico, poi la situazione -riferiscono dalle Fs- è tornata alla normalità. Le ripercussioni hanno riguardato la cancellazione di una coppia di treni tra Bologna e Casalecchio, una coppia tra Bologna e Marzabotto e una coppia tra Bologna e Bazzano, più altri piccoli ritardi. Ma appunto dopo un'ora tutto sarebbe rientrato nella norma.

In generale, sono stati circa una trentina sino a ora gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Bologna, dove da questa mattina pioggia e vento continuano incessantemente nell'ambito di una perturbazione nord atlantica che sta attraversando tutta la Penisola.

Fino a questo momento non si sono registrate situazioni di emergenza acuta, anche se in diverse zone della provincia i pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere alberi caduti o pericolanti, isolare cavi elettrici anch'essi in procinto di cadere in strada e di bonificare alcuni piccoli allagamenti nelle zone residenziali.

Allerta meteo intensificata

Nel frattempo la protezione civile ha emanato un'altra allerta meteo per domani, dove le prospettive sono viste in peggioramento soprattutto per quanto riguarda l'alto Appennino.