Meteo Bologna, fine luglio ancora qualche possibile temporale. Agosto inizia all'insegna di sole e afa

Dopo il maltempo di ieri che si è abbattuto nella bassa bolognese (fortunatamente senza creare particolari danni) e, maggiormente, tra Modena e il piacentino, su Bologna anche oggi sole a tratti offuscato da nubi irregolari a tratti estese di passaggio, con qualche goccia di pioggia anche non esclusa. Da mercoledì tendenzialmente più soleggiato per ulteriore rinforzo dell'anticiclone. Il caldo si manterrà intenso e afoso, con sensazione di disagio fisico specie nelle ore serali. Punte di 35-36°C. Ecco le previsioni meteo per il capoluogo emiliano e il settore climatico bolognese a cura di 3bmeteo.

Il Meteo a Bologna e le temperature, previsioni mercoledì 28 luglio

A Bologna domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4248m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese tempo in prevalenza soleggiato sull'Emilia Romagna, ma con possibilità per qualche fugace rovescio o temporale sui settori emiliani nel corso del pomeriggio. Non esclusi fenomeni localmente di forte intensità. Temperature stabili o in locale rialzo, caldo sempre piuttosto intenso con punte di 33-34°C tra Ferrarese e Romagna. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati, con rinforzi da Est al pomeriggio sulle coste. Mare poco mosso.

Il Meteo a Bologna e le temperature, previsioni giovedì 29 luglio

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4480m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese: anticiclone africano in rimonta anche sull'Emilia Romagna per una giornata soleggiata o al più a tratti parzialmente nuvolosa. Caldo in intensificazione, così come l'afa specie su coste e grandi centri urbani. Punte di 33-35°C sulle pianure interne. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Il Meteo a Bologna e le temperature, previsioni venerdì 30 luglio

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4411m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4400 metri. Mare poco mosso.

Il Meteo a Bologna e le temperature, previsioni sabato 31 luglio

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4226m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mare poco mosso.

Il Meteo a Bologna e le temperature, previsioni domenica 1 agosto

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3973m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata; su pianura emiliana e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla dorsale emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla dorsale romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.