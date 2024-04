La città nella morsa dei temporali, in montagna neve anche a bassa quota | FOTO

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Neve in montagna anche a bassa quota. Nel Bolognese sembra essere tornato l’inverno, con la temperatura che è scesa in picchiata dopo l’estate anticipata della scorsa settimana. La pioggia e il freddo hanno costretto il Comune a permettere la riaccensione dei termosifoni. La sorpresa più grande, però, l’ha avuta chi vive in montagna, e che questa mattina si è svegliato con i tetti e le strade imbiancati dalla neve.

Sul Corno Alle Scale, dai mille metri di altitudine in su, una coltre di neve alta diversi centimetri ha ricoperto Lizzano in Belvedere. I fiocchi hanno cominciato a scendere già nei giorni scorsi ma all’alba la nevicata è diventata più intensa. Neve anche a 400-500 metri, come a Porretta Terme, dove i residenti hanno documentato l’inaspettata precipitazione condividendo le foto sui social network.

Un fenomeno inusuale, dato che siamo al 22 aprile, per il quale la Città Metropolitana ha attivato 10 spazzaneve in 13 strade provinciali per liberare le carreggiate dalla neve. I mezzi, spiegano da Palazzo Malvezzi, sono rimasti attivi dalle 6 alle 13 nelle seguenti strade (SP): 8 Castiglione - Baragazza - Campallorzo, 40 Passo Zanchetto - Porretta Terme, 55 Case Forlai, 57 Madolma, 62 Riola - Camugnano - Casiglione, 63 Bivio Lizzo - Castel di Casio, 64 Granaglione, 66 Querciola, 71 Cavone, 72 Campolo - Serra dei Galli, 82 Gaggio - Masera, 324 Passo delle Radici e 632 Traversa di Pracchia. Il monitoraggio delle strade è costante e i mezzi rimangono in allerta nel caso riprendano le precipitazioni nevose.

Intanto prosegue l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile a causa dei temporali: le piogge non molleranno la presa per tutto il resto della giornata almeno fino a domani. Le nevicate più importanti, spiega il bollettino dell’Arpae, interesseranno soprattutto gli Appennini modenesi e parmensi. Ma non è escluso che, se le temperature continueranno ad abbassarsi, i fiocchi possano tornare a scendere anche sulla montagna bolognese.

Articolo in aggiornamento