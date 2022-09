Maltempo, per Bologna scatta l’allerta gialla

Dopo il disastroso maltempo delle ultime ore nelle Marche, a causa del quale hanno perso la vita nove persone, cresce la preoccupazione per le prossime perturbazioni che colpiranno il centro e il nord Italia.

La situazione a Bologna e nella regione

Per domani, sabato 17 settembre, la Protezione Civile ha dichiarato uno stato di allerta arancione su tutta la regione Emilia-Romagna. Previsti per venti da oltre cento chilometri orari, tanto che in riviera sono stati tolti gli ombrelloni dalle spiagge e il parco giochi Mirabilandia rimarrà chiuso per precauzione.

Sulla città di Bologna la preoccupazione sembra essere più attenuata: nel bollettino della Protezione Civile sulla città è giallo e si attendono dei temporali di media potenza.