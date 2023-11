Fiumi ancora a rischio piena: allerta arancione in tutto il Bolognese

Il maltempo non molla la presa sull'Emilia-Romagna. Per domani venerdì 3 novembre la Protezione Civile ha emanato una nuova allerta arancione per gran parte della regione compreso tutto il Bolognese. In particolare, preoccupano i forti temporali previsti nelle prossime ore soprattutto sugli Appennini occidentali, e che si potrebbero spostare anche nelle altre zone montane.

Per quanto riguarda le montagne bolognesi, il bollettino dell'Arpae specifica che "sono ancora possibili diffusi fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei corsi d'acqua" con erosioni, a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi e delle prossime precipitazioni. La criticità idrica riguarda anche le zone di pianura attraversate dai fiumi. Per questo, la Regione Emilia-Romagna "raccomanda la massima attenzione" e consiglia "di spostarsi il meno possibile, soprattutto nelle zone di crinale e pedecollinare". In collina l'allerta arancione riguarda anche il forte vento che soffierà con raffiche fino a 88 km/h.