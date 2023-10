Maltempo: domani allerta rossa per rischio idrogeologico

Torna il maltempo a Bologna e dintorni. Per domani, lunedì 30 ottobre, è prevista infatti allerta rossa per la zona appenninica di Bologna, e allerta arancione per il resto del territorio metropolitano. Secondo il report di Arpae, si assisterà ad una “ulteriore intensificazione dei fenomeni con linee temporalesche persistenti sul settore appenninico centro-occidentale, in graduale movimento da ovest verso est nel corso del pomeriggio. Sono previsti quantitativi di pioggia elevati su tutte le aree montuose emiliane e localmente anche sulle pianure occidentali”.

Il principale rischio è quello idrogeologico, data la grande quantità di pioggia prevista, con preoccupante innalzamento delle acque e il rischio di fenomeni franosi: “Le precipitazioni previste sul settore centro-occidentale della regione potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con probabili superamenti della soglia 2 sul tratto montano e occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini nei tratti vallivi dei corsi d’acqua maggiori. Si potranno generare diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore con fenomeni di erosione spondale”.