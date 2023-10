Maltempo, si estende l'allerta meteo: rischio di frane e piene dei corsi d'acqua

Prosegue il maltempo nel Bolognese e l'allerta legata ai rischi idrogeologici, che per tutta la giornata di domani 31 ottobre sarà arancione per l'Appennino e gialla per il resto del territorio metropolitano.

Secondo il bollettino dell'Arpae, dopo le intense precipitazioni osservate e previste per oggi 30 ottobre che avevano fatto innalzare il livello d'allerta a massimo in vari punti della regione compresa quella appenninica bolognese, "nelle prime ore di martedì 31 sono ancora previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità". Il pericolo principale rimane quello legato alle frane: "Saranno possibili nella prima metà della giornata fenomeni franosi, diffusi ruscellamenti lungo i versanti ed erosioni spondali nel reticolo minore", e le precipitazioni rallenteranno anche l'esaurimento delle piene dei fiumi attualmente in corso.

Previsti anche forti venti: "Di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree montane e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree collinari della regione, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore in attenuazione dalle ore serali".