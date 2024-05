Maltempo e nuovi temporali in arrivo: diramata l’allerta gialla

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Temporali in pianura e vento forte in montagna. Doppia allerta meteo gialla per il Bolognese, che tra oggi 16 maggio e domani si troverà di nuovo nella morsa del maltempo. In particolare, giovedì “sono previsti temporali anche forti dalla seconda parte della giornata con possibili effetti e danni - scrive la Protezione Civile -. Le precipitazioni potrebbero causare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici negli affluenti della pianura occidentale”, mentre nelle zone montane e collinari più fragili “non si escludono occasionali fenomeni franosi”.

Nella giornata di venerdì, invece, “sono previsti venti di burrasca moderata da sud ovest” con velocità dai 60 agli 80 km/h, ma sono possibili “temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulle aree di crinale appenninico centro orientali” e comunque “in attenuazione nelle ore pomeridiane”.