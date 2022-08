Maltempo, pioggia forte e alberi pericolanti: comuni senza luce

A Bologna, nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, i vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi per per danni d'acqua e alberi pericolanti, anche in Appennino, dove un'ampia area della valle del Savena, da Monghidoro a Loiano, è rimasta senza luce.

Stando all'allerta diramata dalla Protezioni civile, anche per la giornata di oggi "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati più probabili nelle prime ore della giornata sul settore orientale".

Il maltempo ha colpito in particolare la città di Modena e la provincia, come riferisce Modena Today, dove diverse squadre dei vigili del Fuoco e di Protezione civile sono intervenute nel capoluogo e la frazione di San Damaso.

Le previsioni dei prossimi giorni

Giovedì 1 settembre, a Bologna nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3753m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 2 settembre, a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3477m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.