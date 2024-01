Maltempo, preoccupazione in Val di Zena: oggi ancora allerta per piene dei fiumi

Fino a 100 i millimetri di pioggia caduti in 48 ore, come rivela Arpae e in alcuni territori, già colpiti dalle alluvioni di maggio, è tornata la preoccupazione per le frane, come in Val di Zena, dove si sono verificati alcuni smottamenti di terreno e dove, nel pomeriggio di ieri, le macchine operatrici hanno messo in sicurezza la zona, come segnala sui social Luca D'Orsitano, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Pianoro.

Per, oggi, lunedì 8 gennaio, sebbene non sian siano previsti "fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento", si legge nell'informativa Arpae "a seguito delle precipitazioni avvenute nei giorni precedenti, nel settore centro orientale saranno possibili localizzati fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili e piene nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Per le residue condizioni dello stato del mare, non si escludono localizzate erosioni e/o ingressioni marine", quindi allerta GIALLA in tutte le province per possibili piene dei fiumi.

In città si segnalano problemi sull'alsfalto, come in viale Europa, dove ieri sera si è aperta una buca.

Il maltempo di ieri

Come hanno segnalato i Vigili del Fuoco, diversi sono stati gli interventi per danni causati dall'acqua e alberi pericolanti in città e in provincia nella giornata di ieri, domenica 7 gennaio, in particolare a San Lazzaro, Castenaso, Imola, San Pietro in Casale e Galliera.

Qualche disagio ai treni in Romagna: la circolazione è sospesa tra Marradi e Faenza per allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00 di oggi, lunedì 8 gennaio. Sono previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.