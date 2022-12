Meteo nuovo anno, il meteorologo fa il punto: ecco come inizierà il 2023

Noteremo due distinte fasi circa il tempo che ci attende tra questi ultimi giorni del 2022 e i primi giorni del 2023. La prima fase che abbraccerà la giornata di oggi, 29 dicembre, e quella di domani, 30 dicembre, e sarà contraddistinta da nubi ovunque con deboli piogge, specie sui comparti centro-occidentali. Giovedì 29 specie su Reggio Emilia, Parma e Piacenza mentre venerdì 30 oltre che sulle province occidentali, qualche goccia in più prevista anche su Modena, Bologna e Ferrara, al più solo locali e circoscritte pioviggini su Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Le piogge più forti, abbondanti e battenti le ritroveremo -per entrambi i giorni- sui comparti appenninici e preappenninici piacentini e parmensi.

La seconda fase, tra il 31 dicembre e i primi di gennaio, vedrà un nuovo rinforzo dell'anticiclone con condizioni meteorologiche nuovamente grigie e fosche con nebbie che lungo il Po e sulla Via Emilia diverranno via via più diffuse e persistenti. Persisterà, purtroppo, anche un notevole ristagno degli inquinanti su tutta la Pianura Padana.

A livello termico si noterà la persistenza di questo sopra media termico su colline e montagne mediamente di circa +3/+6°C rispetto alla norma, mentre nelle aree pianeggianti i valori massimi resteranno decisamente più contenuti complice il tappeto di nubi basse e le nebbie.

Così le previsioni per i prossimi giorni a cura del Meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com

Focus meteo Bologna, come sarà il primo giorno del 2023

Il primo gennaio 2023 a Bologna previsto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata . Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3368m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Commento del previsore Emilia Romagna

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con anche locali foschie o nebbie in nottetempo e all'alba. Nello specifico sui litorali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni di nebbie o nubi basse dal pomeriggio; sulla pianura emiliana nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; sulla pianura romagnola tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo; su dorsale emiliana e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Mare poco mosso.

Come sarà la prima settimana del 2023 a Bologna

Lunedì 2 gennaio a Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3055m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 3 gennaio a Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2483m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 4 gennaio a Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1844m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 5 gennaio a Bologna , non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2773m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 6 gennaio a Bologna , non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2882m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.