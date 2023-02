Allerta meteo: temperature giù per il vortice polare

Per la giornata di mercoledì 8 febbraio è prevista una diminuzione delle temperature per l'afflusso di aria fredda da est che determinerà la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a 0°C sulle zone di pianura e collina e -3°C sulle zone di montagna. Sono previste inoltre deboli precipitazioni nevose sulla Romagna con accumuli medi di neve tra 5-10 cm ad eccezione della costa dove potrebbero assumere carattere misto. Tuttavia, precipitazioni nevose o piovose non sono previste, tranne su qualche rilievo dell'appennino romagnola.

Secondo il portale 3bmeteo dalla Russia "continuano ad affluire masse d'aria molto fredda verso il Mediterraneo, con coinvolgimento anche dell'Italia. Il clima si sta facendo pungente su tutte le nostre regioni, ma il tempo presenta caratteristiche diverse a seconda delle zone e così sarà anche nei prossimi giorni. Nel corso della settimana le regioni che risentiranno dell'instabilità invernale saranno principalmente quelle adriatiche, del Sud e le isole maggiori, esposte ai flussi freddi nordorientali e agli effetti di un vortice che questi alimenteranno tra il Mediterraneo e il Nord Africa. Su tali regioni saranno da preventivare nevicate a quote molto basse, a tratti pianeggianti e localmente fin sulle coste, mentre da venerdì il flusso freddo russo comincerà ad attenuarsi e verrà sostituito dall'anticiclone in rinforzo dall'Europa occidentale che ripristinerà condizioni più stabili".