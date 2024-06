Maltempo: allerta arancione in arrivo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo i primi giorni di caldo estivo, a Bologna torna il brutto tempo. Per domani, 24 giugno, l’Arpae (L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna) ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per Bologna città e per la zona appenninica. Preoccupa meno, invece, la situazione in pianura.

L’allerta riguarda principalmente le criticità idrogeologiche e quelle per i temporali: infatti, per l’Arpae “sono previste piogge persistenti e abbondanti sul territorio regionale; nella prima parte della giornata le piogge saranno associate a fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale e sulle aree appenniniche. Sono possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, frane su versanti. fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua in corrispondenza di precipitazioni di forte intensità, con possibile occupazione delle zone di espansione dei corsi d'acqua montani nel settore centrale della regione”.