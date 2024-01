Meteo, allerta arancione per domani 7 gennaio. Prevista neve in Appennino

Continua il maltempo in tutto il Bolognese, con le forti precipitazioni che sono previste anche nelle prossime 24 ore. La Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato l'allerta arancione per domani, domenica 7 gennaio, a causa del pericolo di eventi idrogeologici in collina e pianura, "che potranno generale nelle zona montane e collinari fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrogeometrici dei corsi d'acqua".

Il bollettino dell'Arpae prevede anche "nevicate di debole e moderata intensità, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale. Inoltre - conclude - sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica.