Meteo, allerta gialla per temporali

Allerta Gialla per temporali in Emilia-Romagna, anche in provincia di Bologna. L'allerta è prevista per la giornata di sabato 27 agosto.

Dalla mezzanotte e per 24 ore quando "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità sull'intera regione, con possibili effetti e danni associati", comunica la Protezione Civile.