Meteo, allerta 'gialla': vento in appennino e piene in pianura

Allerta meteo per domani. La protezione civile ha emesso un bollettino per la giornata di domani mercoledì 7 ottobre. Secondo le previsioni è previsto un flusso consistente di correnti occidentali che interesseranno la nostra regione determinando un peggioramento del tempo.

Sono quindi previste piogge deboli-moderate più probabili ed intense lungo il crinale appenninico; già dalle prime ore della notte è previsto anche un aumento della ventilazione da sud-ovestsul crinale appenninico dei settori centro-orientali con intensità compresa tra 64-75 Km/h.

I fenomeni sono previsti in rapida attenuazione nel corso del pomeriggio del 7 ottobre. La criticità idraulica gialla per le zone F e D è riferita al passaggio della piena del fiume Po. Nelle sezioni idrometriche i livelli al colmo potranno superare la soglia 2 per poche ore.