Meteo, allerta della Protezione civile

Per la giornata di lunedì 3 aprile sono previsti venti nord-orientali di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte ( 75-88 km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutto il crinale appenninico e sull’intero settore centro-orientale della regione. Inoltre si prevede mare agitato al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

L'Allerta 36/2023 valida per tutta la giornata di lunedì 3 aprile ed è stata emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R.

Nel dettaglio, l'Allerta è Arancione per Vento sulle zone A1 (Montagna romagnola province di FC, RN), B2 (Costa romagnola province RA, FC, RN) e D2 (Costa ferrarese).

Il codice colore giallo è stato emesso per:

- Vento sulle zone A2 e B1 (zone di alta e bassa collina e pianura in Romagna); sulle zone C1, C2 e D1(zone di montagna e collina delle province BO, RA e su pianura BO, FE, RA); D3, E1 (su pianura ferrarese e montagna emiliana centrale nelle province PR, RE, MO), e G1 (montagna piacentino-parmense).

- Stato del mare e Mareggiate: B2 e D2 (costa romagnola e ferrarese).

Per le successive 48 ore la tendenza è verso la stazionarietà dei fenomeni.