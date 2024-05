Meteo, due giorni di allerta gialla per temporali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Temporali a Bologna e nel resto della Regione. È stata diramata una nuova allerta gialla a partire da oggi, 30 maggio, quando Arpae e Protezione Civile prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle aree di pianura.



L'allerta prosegue anche per il 31 maggio per le piene de fiumi e possibilità di frane e ancora per temporali nella provincia di Bologna: "Per venerdì 31 maggio sono previsti temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati - si legge nella nota - più probabili sul settore occidentale e che tenderanno a trasferirsi a quello centro-orientale. Si potranno generare ruscellamenti, localizzati fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, più probabili nel settore collinare e montano occidentale".

Il tempo potrebbe migliorare sabato, ma non promette nulla di buono per domenica 2 giugno.