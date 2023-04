Meteo, perturbazione in transito: arrivano piogge e neve in Appennino

Un promontorio anticiclonico si sta insediando sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia e favorirà una breve fase stabile anche sull’Emilia Romagna. Dall’Atlantico tuttavia le perturbazioni rimangono in agguato e una di queste si sta avvicinando al Nord Italia, erodendo l’anticiclone e determinando un lento peggioramento del tempo sulla nostra regione, dove sono arrivate nelle scorse ore le prime piogge. I fenomeni - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteocom - si intensificheranno e si estenderanno progressivamente, fino a conquistare tutta la regione giovedì, 13 aprile, con fenomeni anche temporaleschi, temperature in calo e il ritorno della neve sull’Appennino in abbassamento fino verso i 1000m in serata.

Dalle prime ore di venerdì 14 aprile la perturbazione sfilerà verso est e subentrerà una certa variabilità sull’Emilia Romagna, con schiarite più ampie verso sera. Nuovi impulsi instabili giungeranno da ovest nel weekend, generando una certa variabilità con possibilità di qualche rovescio soprattutto nelle ore diurne verso i rilievi appenninici e con clima fresco di notte e al primo mattino.

Neve in Appennino fin sotto i 1000mt

“Tra giovedì e venerdì la perturbazione avanzerà anche al Centro e poi al Sud portando il suo carico di acquazzoni talora a sfondo temporalesco anche in questo caso con rischio di locali grandinate” – prosegue 3bmeteo.com – “le temperature caleranno nuovamente anche su questi settori e in particolare al Centro, tanto che la neve tornerà a imbiancare l’Appennino a tratti fin sotto i 1000 mt. Il tutto accompagnato da venti anche forti dapprima di Scirocco, poi di Libeccio e infine Ponente e Maestrale"

Focus meteo Bologna

La giornata di giovedì sarà caratterizzata una certa variabilità con qualche rovescio o temporale verso sera e temperature diurne intorno a 19°C. Miglioramento venerdì con ultime piogge fino al primo mattino ed ampie schiarite a seguire, ma clima fresco di notte e minime intorno a 7°C, massime sui 16°C.