Meteo Bologna, le previsioni fino a Carnevale: tornano freddo e pioggia

Le previsioni della prossima setimana e dei giorni a seguire a cura di 3bmeteo Meteo Bologna: dopo giorni di clima mite, torna l'inverno.

"L'inverno è mancato quasi del tutto sull'Italia in questa prima grossa fetta stagionale, se si escludono un paio di episodi freddi di breve durata il tempo è stato quasi sempre caratterizzato da condizioni climatiche miti e spesso anticicloniche, fredde solo localmente per le inversioni termiche - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Carlo Migliore - quello che si preannuncia non sarà un semplice e breve episodio ma un periodo piuttosto lungo caratterizzato da condizioni più tipicamente invernali. L'incipit sarà mite perchè condotto da una depressione atlantica maturata in acque relativamente calde e affiancata al trasporto di una notevole quantitativa di vapore acqueo di matrice tropicale. Aria molto umida dunque e condizioni depressionarie, sono l'ingrediente per forti precipitazioni sul Mediterraneo ed è quello che ci aspettiamo anche per l'Italia"

"Inizialmente (giorni 9 e 10 febbraio) le correnti saranno miti perchè in arrivo dal nord Africa quindi la protagonista principale sarà la pioggia (anche temporali) assieme ai forti venti meridionali che soffieranno sul nostro Paese. Ma poi - prosegue l'esperto - lo spostamento della saccatura verso l'Europa orientale inizierà a richiamare anche verso l'Italia le correnti fredde di matrice artica marittima che nel frattempo saranno affluite sull'Europa occidentale (dal 12 febbraio). Quest'aria più fredda sarebbe in grado di alimentare ancora una certa instabilità sul nostro Paese ma con fenomeni più di stampo invernale e con la neve che dovrebbe tornare anche sull'Appennino"

Successivamente periodo 15-18 febbraio, l'analisi si fa più incerta, la circolazione dovrebbe continuare a essere caratterizzata da una configurazione di blocco in Atlantico con l'Italia ancora esposta a un flusso di correnti fredde di matrice artica marittima o di matrice artica continentale e dunque ancora inserita in un regime di stampo invernale. In tale frangente non sarebbero da escludersi episodi nevosi fino a quote basse. Serviranno ancora molte conferme, seguiteci sempre".

Meteo dei prossimi giorni a Bologna

Il sole continuerà ad affacciarsi ancora domani 5 febbraio, prima di lasciare il posto a un cielo più nuvoloso con temperature tra i 5 e i 13 gradi. Da giovedì 8 a sabato 10 foschia ma clima leggermente più mite, con massime che sfioreranno addirittura i 18 gradi centigradi nel fine settimana. Questo almeno prima della domenica di Carnevale, in cui è prevista pioggia.