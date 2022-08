Meteo Bologna, come sarà il tempo fino a Ferragosto? Il meteorologo fa il punto

Dopo il maltempo del weekend appena trascorso (che ha provocato vari danni e contato oltre venti interventi dei vigili del fuoco nel bolognese) ecco come sarà la settimana antecedente il Ferragosto e quale la tendenza tracciata da 3BMETEO per la giornata di lunedì prossimo, 15 agosto. Il meteorologo Daniele Olivetti annuncia su Bologna un netto miglioramento delle condizioni meteo con cielo spesso soleggiato ma con un cado non eccessivo. Le temperature massime non supereranno i 32-33°C.

PREVISIONI SETTIMANA 8-14 AGOSTO A BOLOGNA E PROVINCIA

A Bologna oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3828m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

LUNEDI': tra notte e mattino entra un vortice ciclonico in quota responsabile di rovesci e temporali sparsi sull'Emilia, localmente forti, occasionalmente non esclusi anche sulla Romagna. Segue un pomeriggio discreto su coste e pianure, mentre in Appennino si innescheranno nuovi focolai temporaleschi, che potranno localmente sconfinare ancora una volta sulle pianure entro le ore preserali, ma assai localizzati, specie tra Modenese, Bolognese e sulla Romagna interna. Temperature in calo, caldo estivo ma non eccessivo con massime entro i 30-32°C, fresco al mattino. Venti fino a moderati dapprima da Ovest-Nordovest al mattino, poi in prevalenza orientali o da Nordest. Mare da poco mosso a localmente mosso.

LA PREVISIONE PER MARTEDÌ, 9 AGOSTO

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4091m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MARTEDI': giornata largamente soleggiata sull'Emilia Romagna, salvo residua variabilità al mattino, specie su Appennino e settori romagnoli, ma senza precipitazioni. Temperature in ripresa nelle massime, con punte di 32-34°C specie sui settori emiliani, ma caldo non particolarmente afoso. Venti deboli o moderati tra Nord ed Est-Nordest. Mare fino a mosso.

LA PREVISIONE PER MERCOLEDÌ, 10 AGOSTO

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3896m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana e pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su dorsale emiliana e dorsale romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare da quasi calmo a mosso.

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4053m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 3850 metri. Mare mosso.

LA PREVISIONE PER VENERDÌ, 12 AGOSTO

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3328m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla pianura emiliana nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulla dorsale emiliana nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Mare poco mosso.

LA PREVISIONE PER SABATO, 13 AGOSTO

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3398m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Mare poco mosso.

LA PREVISIONE PER DOMENICA, 14 AGOSTO

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4194m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4100 metri. Mare poco mosso.

PREVISIONI FERRAGOSTO A BOLOGNA E PROVINCIA

LA PREVISIONE PER LUNEDÌ, 15 AGOSTO

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4396m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Nel settore climatico Bolognese

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su pianura emiliana e pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mare quasi calmo.