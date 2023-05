Meteo Bologna: la settimana inizia col sole, poi tornano i temporali

Su Bologna l'avvio di settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato, con temperature in sensibile aumento specie nei valori massimi (punte di 27-28°C). A partire dalla giornata di mercoledì, però ci attendiamo un progressivo aumento dell'instabilità, con crescenti possibilità di acquazzoni e temporali specie tra pomeriggio e sera. Così le previsioni del tempo della settimana dal a cura di 3bmeteo.

Domani, martedì 23 maggio, come oggi sarà bel tempo, con sole splendente. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3221m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

A Bologna mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3131m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

Giovedì prossimo, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3114m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

Venerdì 26 maggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3177m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

Meteo Bologna del weekend del 27 - 28 maggio

Sabato a Bologna giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3278m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3320m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

