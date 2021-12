Meteo Bologna, fine settimana super-invernale: temperature giù e possibili nevicate anche in pianura

Sull’Emilia Romagna, l'ultimo mese dell'anno inizia con una spiccata variabilità meteorologica. Due fronti perturbati porteranno instabilità, con piogge, rovesci e anche nevicate localmente a quote molto basse.

Come da previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com, Federico Brescia, il primo fronte interesserà la regione tra giovedì e il primo mattino di venerdì con le piogge chesaranno più insistenti e abbondanti sui rilievi appenninici, pedemontane e Romagna, più sparse e di debole o moderata intensità invece sulle pianure emiliane. Quota neve in calo fino a 500-700 mt sull’Appennino emiliano. Ampie schiarite ovunque nella giornata di venerdì. Il secondo passaggio perturbato è previsto tra sabato sera e domenica mattina con piogge e qualche possibile fiocco di neve fino in pianura tra piacentino, parmense, modenese e bolognese. Quota neve decisamente più alta in Romagna. Temperature in ascesa giovedì, in calo nel weekend e nel complesso leggermente sotto la media. Ventilazione sostenuta di Grecale venerdì sulla costa romagnola, di Ponente, domenica.

Meteo Bologna

A Bologna, fine settimana variabile con qualche pioggia moderata tra giovedì notte e venerdì mattina e soprattutto tra sabato sera e domenica mattina quando non sono esclusi possibili fiocchi fino al piano. Per il resto del weekend il cielo risulterà spesso disturbato da nubi basse, non si escludono delle nebbie, ed anche qualche schiarita in particolare venerdì pomeriggio e sabato mattina.

Nevicate in Appennino sopra i 500-700 mt in calo a 50-200mt domenica. Clima nel complesso freddo. Temperature in ascesa giovedì comprese tra 6 e 9°C, in deciso calo nel weekend.