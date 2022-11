Temporale e raffiche di vento in arrivo. (E nevicata sul Cimone)

Maltempo in arrivo nel corso di martedì sull'Emilia Romagna per il passaggio di un'intensa perturbazione nordatlantica alimentata da aria più fredda che determinerà un intenso peggioramento autunnale. Sono attese infatti piogge diffuse e localmente abbondanti, specie sul comparto emiliano centrale. Forti venti lungo la costa, dapprima meridionali ma poi ruoteranno in senso ciclonico tra NO e NE con raffiche che potranno sfiorare anche i 70-90km/h sui litorali. Così il meteorologo Fabio Da Lio di 3bmeteo.com.

E' tempo anche di neve in Appennino: mediamente a partire dai 1000m ma i fiocchi si potranno spingere fin verso i 700m; attesa un'abbondante nevicata sul Monte Cimone (già imbiancato), con accumuli prossimi ai 30-40cm sopra i 2000m.

A Bologna sono attese piogge per l'intera giornata, anche a carattere di rovescio, con temperatura sugli 8°C e venti moderati settentrionali: raffiche anche superiori ai 50km/h in città nel corso del pomeriggio. Andrà migliorando da mercoledì con ampie schiarite e clima più asciutto.

Diramata allerta meteo dalla protezione civile

Una allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile regionale a partire dalle 00:00 del 22 novembre 2022e fino alle 00:00 del 23 novembre 2022.

Si tratta di un'allerta gialla per piene dei fiumi, per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento per le province di FE, RA, FC, RN; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.

"Per martedì 22 novembre - si legge nel bollettino della Protezione civile - sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-occidentale, che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla costa e forti sul crinale appenninico. Nella mattinata di domani si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.