Meteo Bologna, pioggia e temperature in calo: sarà un week end invernale

Dopo diversi mesi in città torna la pioggia anche a carattere di rovescio fino al weekend. L'assenza di precipitazioni, desta forti preoccupazioni, tanto che l'assessore comunale alle politiche agricole e alle reti idriche, Daniele Ara, nei giorni scorsi lo ha definito "un momento drammatico". Si trastta quindi di allarme siccità che ha fatto scattare anche l'allerta incendi boschivi, solitamente in vigore durante i mesi più caldi.

Secondo le previsioni di Daniele Olivetti di 3Bmeteo le temperature massime sono in calo fino a 11/13°C. Quindi oggi il cielo rimarrà nuvoloso e copertto, anche se le piogge sono in attenuazione dal pomeriggio. con schiarite in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2292m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest.

Nell resto della regione, è prevista neve a tratti sin verso i 1300-1400m al mattino sull'Appennino emiliano, poi in rialzo. Temperature in ulteriore calo, specie sui settori appenninici e in Romagna. Venti fino a moderati in temporanea rotazione tra Ovest e Nordovest, ma in nuova rotazione da Sudovest in serata. Mare fino a mosso specie al largo.

Quindi, sarà un weekend invernale un po' in tutta la penisola.

Le previsioni da venerdì a domenica

A Bologna venerdì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1646m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Instabilità sull'Emilia Romagna con piogge anche a carattere di rovescio o temporale. La sera solo la Romagna sarà interessata da precipitazioni, altrove cieli offuscati da nubi alte in transito. Temperature massime fino a 19/20°C. Mare tra poco mosso e mosso.

Sabato, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1004m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Una circolazione depressionaria si approfondisce sull'Emilia Romagna determinando nubi sin dal mattino e piogge anche a carattere di rovescio specie sulla Romagna e sui settori appenninici. Nel pomeriggio possibili pioviggini sulle pianure. Venti deboli dai quadranti occidentali. Temperature massime fino a 12/13°C. Mare tra poco mosso e mosso.

Domenica, a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1085m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sulla pianura emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulla dorsale emiliana cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sulla dorsale romagnola giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare da poco mosso a mosso.