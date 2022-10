Meteo Bologna, le previsioni della settimana 10-16 ottobre

Da oggi, 10 ottobre giungeranno infiltrazioni umide sull'Emilia Romagna che causeranno l'aumento della nuvolosità con cielo fino a nuvoloso e con deboli fenomeni sul capoluogo il 9 in serata, come da previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, ma vediamo le previsioni della settimana.

Meteo lunedì 10 ottobre

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2944m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo martedì 11 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3057m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo mercoledì 12 ottobre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2995m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo giovedì 13 ottobre

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo venerdì 14 ottobre

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3156m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo sabato 15 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3484m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo domenica 16 ottobre

Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3790m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.