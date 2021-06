Meteo Bologna, le previsioni della settimana: arrivano caldo e afa

Dopo il caldo intenso del week end, un inizio di settimana meno soffocante a Bologna, a causa di correnti più fresche orientali, ma si tratta di un breve e solo parziale ridimensionamento delle temperature. Secondo le previsioni 3Bmeteo, le massime saranno in ripresa con punte fino a 32-33°C entro mercoledì. Il tutto in un contesto stabile e in prevalenza soleggiato.

Verso metà settimana non si esclude qualche temporale di calore in Appennino con marginale interessamento anche delle pianure emiliane. Entro venerdì prossimo picco del caldo con punte anche di 34-35°C e afa in accentuazione.

Al caldo si aggiungeranno anche condizioni di afa accentuata specie lungo le coste della regione.