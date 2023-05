Meteo Bologna, le previsioni della settimana del 15-21 maggio

Una domenica di pioggia e tempo instabile instabile, ma un "temporaneo miglioramento" si attende all'inizio della settimana. Secondo le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, a seguire è probabile un nuovo marcato peggioramento.

Comincerà "a scavarsi un profondo minimo di bassa pressione sul Mediterraneo, tra la Tunisia e la Sicilia. Con il passare delle ore si creerà un vortice sempre più profondo che evolverà in giornata in un vero e proprio ciclone mediterraneo, con minimo di 990hPa in transito sulla Sicilia e diretto martedì verso il Centro Italia, dove stazionerà fin verso la metà della settimana, indebolendosi. Intorno al suo centro ruoterà un'intensa perturbazione che nel corso di lunedì risalirà dal Sud Italia verso le regioni centrali e soffieranno impetuosi venti a rotazione ciclonica che agiteranno i mari e provocheranno mareggiate sulle coste esposte. Martedì la perturbazione raggiungerà anche le regioni settentrionali, coinvolgendo più direttamente l'Emilia Romagna, dove darà luogo ancora una volta a condizioni di marcato maltempo, con piogge che proseguiranno anche nella giornata di mercoledì", prevede 3Bmeteo.

Meteo Bologna lunedì 15 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2258m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

Meteo Bologna martedì 16 maggio

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 56mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2496m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna mercoledì 17 maggio

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 53mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2502m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna giovedì 18 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2447m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna venerdì 19 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2727m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna sabato 20 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3042m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna domenica 21 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con ampie schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2943m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.