Meteo Bologna, le previsioni per il week end

Su Bologna breve peggioramento dal pomeriggio di sabato con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sabato venti fino a forti da S-SO con raffiche oltre i 50-60km/h entro la mattina poi in rotazione da NE. Rapido miglioramento da domenica mattina con cieli fino a sereni ma temperature in calo, massime fino a 15/16°C poi in graduale aumento. Condizioni stabili e asciutte fino almeno la metà della prossima settimana. Queste le previsioni di Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Le temperature

A Bologna oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2253m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Settore climatico Bolognese

SABATO: un impulso freddo dal Nord Europa valica le Alpi e raggiunge l'Emilia Romagna essenzialmente in serata. Fino al mattino discreto tra sole e nubi irregolari medio-alte, pur con primi spot piovosi sull'Appennino. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi specie su Emilia centro-orientale e Romagna, su quest'ultima localmente anche intensi e grandinigeni. Temperature miti fino al pomeriggio con punte over 22-23°C, ma in tracollo entro la tarda serata. Forte vento occidentale entro primo pomeriggio sulla Romagna, previsto poi l'ingresso dalla prima sera della Bora con raffiche sino a 75-90 km/h (specie coste e sub-coste romagnole). Mare inizialmente poco mosso, in aumento a molto mosso dal pomeriggio.