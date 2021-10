Meteo Bologna, le previsioni della settimana di Halloween

Le previsioni del tempo della settimana di Halloween a Bologna e provincia a cura di 3bmeteo.

La settimana inizia a Bologna con velature anche frequenti e compatte nella seconda parte del giorno che offuscheranno il cielo. Temperature stabili con massime non oltre i 15/17°C.

Lunedì 25 ottobre

A Bologna oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3403m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

LUNEDI': la parte settentrionale di un fronte raggiunge l'Emilia Romagna con nuvolosità medio-alta di passaggio, a tratti anche compatta ma senza il rischio di precipitazioni. Venti deboli di direzione variabile. Zero termico nell'intorno di 3500 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve rialzo nei minimi, in flessione nei massimi.

26 ottobre

A Bologna domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2986m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MARTEDI': il fronte in risalita raggiunge l'Emilia Romagna rinnovando una giornata nuvolosa o a tratti molto nuvolosa sul comparto orientale con il rischio per locali precipitazioni sulla Romagna al mattino e poi nuovamente in serata. Più soleggiato sull'Emilia occidentale ma con nubi in aumento da est. Venti in rinforzo da NNO sulle coste. Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mare da poco mosso a mosso. Temperature perlopiù stazionarie.

27 ottobre

A Bologna dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2628m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MERCOLEDI': la ritornante frontale determina qualche precipitazione in nottata sull'Emilia Romagna, in esaurimento al mattino. Schiarite a seguire, anche ampie sul comparto centro-occidentale della Regione. Temperature pressoché stabili. Venti in rinforzo da NE sulle coste, anche moderati o tesi con mare molto mosso al largo.

28 ottobre

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3261m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

GIOVEDI': la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla pianura emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla pianura romagnola Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulla dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla dorsale romagnola nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli occidentali; Zero termico nell'intorno di 3000 metri. Mare mosso.

29 ottobre

A Bologna nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3156m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Mare mosso.

30 ottobre

A Bologna giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2841m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola e dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare mosso.

31 ottobre

A Bologna nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2918m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

DOMENICA: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sui litorali cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge, in intensificazione dalla sera; sulla pianura emiliana cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge ; sulla pianura romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla dorsale emiliana molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulla dorsale romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti molto deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mare poco mosso.