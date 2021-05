Meteo Bologna, previsioni e temperature dell'ultimo weekend di maggio

Che tempo ci attende per il weekend alle porte? Le previsioni di 3BMeteo.

Sabato 29 maggio, Il Meteo a Bologna e le temperature

Sabato a Bologna cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3172m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Sull'Emilia Romagna transitano delle nubi alternate ad ampio soleggiamento. Addensamenti più consistenti verso l'Appennino ove non si escludono brevi piovaschi/acquazzoni nelle ore pomeridiane. Un peggioramento in arrivo da Nord è previsto tra sera e notte lungo il Po e sulla Romagna. Venti sino a moderati nord-orientali, specie nella seconda parte del giorno associati ad un progressivo calo termico alle alte quote. Mare poco mosso.

Domenica 30 maggio, Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 9.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2456m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico su litorali e pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare da poco mosso a mosso.