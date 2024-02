Meteo a Bologna, le previsioni della settimana

Tempo in miglioramento nel corso dei prossimi giorni con ritorno di ampi spazi soleggiati favoriti dalla nuova rimonta dell'anticiclone garanzia di una nuova fase stabile per gran parte della prossima settimana. Temperature massime in graduale aumento nei valori massimi, su valori oltre la media stagionale. Queste le previsioni di 3Bmeteo per la settimana.

Meteo Bologna 13 febbraio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1783m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 14 febbraio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2240m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 15 febbraio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3037m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 16 febbraio

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2939m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 17 febbraio

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1830m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 18 febbraio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2153m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.