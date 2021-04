Meteo Bologna: maltempo in arrivo dal weekend, piogge anche la prossima settimana

Si esaurisce l'ondata di freddo invernale sull'Italia, nel weekend arrivano però le piogge atlantiche al Nord e in parte al Centro, Bologna inclusa. "Nel weekend attesa una perturbazione atlantica che riporterà piogge e rovesci al Nord e in parte anche al Centro" - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “le precipitazioni saranno più incisive e abbondanti soprattutto da sabato sera e su Liguria, alta Toscana, Prealpi, alte pianure del Nord, mentre sulle Alpi torneranno nevicate diffuse ma in genere dalle quote medie. Qualche pioggia o rovescio interesserà pure il Centro.”

Piogge anche la prossima settimana

“Il tempo si manterrà vivace e instabile anche nella prossima settimana, almeno nella prima parte, con nuovi rovesci e anche qualche temporale ancora una volta più frequente al Centronord” - concludono da 3bmeteo.com. Nel capoluogo emiliano dovrebbe piovere infatti anche lunedì e martedì della prossima settimana.

Mateo Bologna sabato 10 aprile

A Bologna domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1617m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: L'approfondimento di una saccatura atlantica sulla Spagna richiama umide correnti meridionali, responsabili di un graduale peggioramento del tempo sull'Italia centro settentrionale. Sull'Emilia Romagna nuvolosità estesa sin dalla mattinata, con prime locali piogge sull'Appennino, a tratti moderate sui crinali a confine con la Toscana, ma sporadicamente anche sulle pianure, specie tra parmense e piacentino. Peggiora poi dalla successiva nottata. Temperature in ulteriore aumento nei valori minimi, massime invece in calo sui settori emiliani. Venti deboli o a tratti moderati in prevalenza meridionali.

Mateo Bologna domenica 10 aprile

A Bologna dopodomani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 7.2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

DOMENICA: la saccatura atlantica in affondo sull'Europa occidentale pilota una perturbazione sul Nord Italia. Passaggio di piogge e rovesci diffusi sull'Emilia Romagna tra notte e mattino, a cui farà seguito una variabilità più asciutta sui settori romagnoli ed emiliani sud-orientali, mentre sull'Emilia occidentale risaliranno nuove precipitazioni, divenendo nuovamente rovesci in serata tra piacentino e parmense, specie aree appenniniche. Temperature in ulteriore aumento nei minimi, ma anche nei massimi sulla Romagna qui con picchi di 18-19°C, più freddo invece sull'Emilia occidentale. Venti a tratti sostenuti da Sud, con raffiche in Appennino e sulle coste, in rientro da Sudest-Est sulle pianure centro-occidentali.