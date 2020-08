Meteo, le previsioni del tempo di inizio settimana

La settimana inizia all’insegna della variabilità e con un sensibile calo delle temperature. Poi migliora nei giorni successivi. Nel dettaglio:

Lunedì 24 Agosto: cielo poco nuvoloso al mattino, più nubi nel pomeriggio-sera. Precipitazioni deboli-moderate, sotto forma di rovescio e/o temporale, su rilievi e collina nelle ore pomeridiane. Massime in calo non superiori a +29°.

Martedì 25 Agosto: cielo sereno, qualche nube in più sull’Appennino. Minime sui +18°, massime non oltre +29°.

Mercoledì 26 Agosto: Alta Pressione in rinforzo sul territorio, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie o in lieve aumento.



Tendenza: i giorni successivi di Giovedì 27 e Venerdì 28 Agosto saranno caratterizzati da tempo stabile su pianura e collina, qualche pioggia nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature in graduale aumento con massime fino a +31°/+32°.

