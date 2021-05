Meteo Bologna: settimana variabile, dal sole e caldo record alla pioggia

Inizio settimana ancora all’insegna del bel tempo a Bologna con cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo, tanto che di giorno si potranno raggiungere punte di 28°C in città. Ma da martedì il tempo andrà peggiorando e una perturbazione proveniente da ovest scaricherà alcune piogge tra pomeriggio e sera, impedendo alla colonnina di superare i 25°C. Una certa instabilità si riproporrà tra mercoledì e giovedì, con nubi irregolari, qualche pioggia intermittente e temperature massime che a stento raggiungeranno i 20°C. Pausa più soleggiata venerdì, in attesa di un possibile nuovo peggioramento.

Meteo della settimana nel resto dell'Emilia Romagna

Va a concludersi la fase di tempo stabile favorita dall’anticiclone negli ultimi giorni della settimana. Da ovest si riaffacciano le perturbazioni atlantiche, con un fronte che tra le ultime ore di lunedì e le prime di martedì distribuirà le prime piogge sulle provincie più occidentali, a partire dal Piacentino. La prima giornata della settimana trascorrerà però all’insegna del bel tempo prevalente, pur con alcuni innocui annuvolamenti che si faranno strada dalle zone più ad ovest della regione. Sarà una giornata molto mite, con temperature massime che sulle pianure centro-orientali riusciranno a toccare i 28°C. Martedì il peggioramento, con piogge e rovesci che diverranno a tratti intensi su Piacentino e Parmigiano, in estensione verso est dove risulteranno però più attenuati. Temperature in diminuzione, con massime non oltre i 24/25°C sulle zone orientali, ma molto inferiori su quelle occidentali, dove non si andrà oltre i 16/18°C. Spiccata variabilità anche nei giorni successivi con occasione per altri rovesci soprattutto nelle ore diurne e temperature ormai ridimensionate.

Previsioni a cura di Edoardo Ferrara, 3bmeteo