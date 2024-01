Meteo, weekend di temperature rigide e possibili banchi di nebbia

Temperature piuttosto rigide e banchi di nebbia. Così si prospetta il meteo per il weekend alle porte nel territorio di Bologna.

Le previsioni del tempo a cura di 3bmeteo segnalano per domani, sabato 13 gennaio, una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. formazioni nebbiose in serata, non sono previste piogge. Sabato la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1694m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Guardando al territorio regionale, per domani: la pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nubi basse e/o delle nebbie sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata; sulla pianura emiliana cieli grigi o nebbiosi, con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani; sulla pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1650 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 14 gennaio la situazione meteo vedrà nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2498m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Guardando al territorio Regione, domenica si prospettano infiltrazioni umide raggiungono l'Emilia Romagna determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota; nebbie o foschie al mattino. Nello specifico su litorali, pianura emiliana e pianura romagnola nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; sulla dorsale emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulla dorsale romagnola giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare poco mosso.