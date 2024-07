Meteo: weekend di afa e la prossima settimana temperature ancora in aumento

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Nel fine settimana l’alta pressione subtropicale sarà in parziale indebolimento al Nord, dove tornerà qualche rovescio o temporale” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “sabato soprattutto su Alpi e alto Piemonte, ma domenica qualche forte temporale potrà scoppiare anche sulla Pianura Padana, specie tra Lombardia e Piemonte. Ancora una volta saranno possibili locali nubifragi, grandinate e improvvisi colpi di vento. Sul resto del Nord il cielo verrà a tratti offuscato da nuvolosità irregolare, associata anche a qualche goccia di pioggia, in particolare su Liguria e Triveneto e nella giornata di domenica. Al Centrosud il tempo sarà stabile ma anche qui, soprattutto domenica, potranno giungere nuvole stratiformi accompagnate da pulviscolo sahariano, che contribuirà ad offuscare il cielo con anche qualche isolata effimera precipitazione non esclusa.”

“Il clima sarà comunque caldo” – prosegue Ferrara – “specie al Centrosud dove sulle zone interne lontane dal mare saranno possibile punte di oltre 32-33°C; qualche grado in meno al Nord dove tuttavia si farà sentire maggiormente l’afa”.

Prossima settimana temperature in picchiata

“Nella prossima settimana l’anticiclone africano tornerà ad alzare la testa sulla nostra penisola, in particolare al Centrosud, dove il caldo si intensificherà giorno dopo giorno” – avvertono inoltre da 3bmeteo.com - In particolare da mercoledì 10 in avanti potranno registrarsi picchi di 36-38°C sull’entroterra del Centro e fino a 38-40°C su quello del Sud oltre che Sicilia e Sardegna. Qualche grado in meno lungo le coste complici le brezze marine, ma con afa accentuata. Un po’ meno caldo anche al Nord, che di tanto in tanto verrà ‘pizzicato’ dalle correnti più instabili atlantiche, foriere di qualche rovescio o temporale a tratti forte (in primis sulle Alpi); si farà tuttavia sentire l’afa, specie su Pianura Padana e Liguria.”

“Le giornate lunghe contestualmente all’accumulo di calore determineranno inoltre un rialzo anche delle temperature notturne. Il clima si manterrà così decisamente caldo anche durante la prima serata e i valori minimi potranno non scendere sotto i 23-24°C, in particolare nelle aree urbane e sui settori costieri (le cosiddette “notti simil-tropicali”) – concludono da 3bmeteo.com

Meteo del week-end a Bologna

Sulla città di Bologna ci attende un sabato all'insegna della stabilità atmosferica, con il sole che sarà padrone della scena nonostante qualche addensamento nuvoloso pomeridiano. Domenica invece, pur rimanendo in un contesto di stabilità atmosferica, assisteremo al passaggio di nubi medio alte, le quali tuttavia non daranno vita a precipitazioni. Le temperature massime si presenteranno in rialzo, con i valori che potranno anche toccare i 32-34 gradi.

Nel dettaglio, riferisce 3bmeteo: "A Bologna sabato 6 luglio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4332m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste per afa.

Domenica 7 luglio cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste ancora per afa".

Anche a Bologna la prossima settimana temperature ancora in rialzo, con picchi fino a 36 gradi.