Meteo, le previsioni di inizio settimana: arriva il "caldo vero"

Sole nei prossimi giorni a Bologna, tanto. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, il caldo sarà in progressiva intensificazione giorno dopo giorno, fino a divenire intenso da martedì prossimo: l'apice è stimato tra giovedì e venerdì quando si potranno sfiorare i 37-38°C. E farà caldo anche di sera con afa piuttosto elevata.

Meteo Bologna 17 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3970m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 18 giugno

Sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4354m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 19 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4558m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.