L'Emilia Romagna e tutto il Bolognese sono alle prese con piogge e vento incessanti. Il maltempo, che già aveva fatto scattare l'allerta arancione per oggi 7 dicembre a causa del rischio di frane e piene, ha portato anche danni in tutto il territorio. I Vigili del fuoco sono intervenuti per danni causati dall'acqua e alberi pericolanti in città e in provincia, in particolare a San Lazzaro, Castenaso, Imola, San Pietro in Casale e Galliera.

Le precipitazioni però sono in calo e per domani, lunedì 8 gennaio, la Regione ha emenato l'allerta gialla, quindi di pericolosità inferiore rispetto a quella attuale: "Non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento - viene indicato nel bollettino -. Tuttavia, a seguito delle precipitazioni avvenute nei giorni precedenti, nel settore centro orientale saranno possibili localizzati fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili e piene nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione".