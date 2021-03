Meteo: weekend variabile, poi temperature fino a 26 gradi, ma pioggia a Pasqua

"Weekend delle Palme tra sole, nubi. La settimana santa vedrà l'arrivo dell'anticiclone africano con punte di oltre 24-25°C, ma per Pasqua potrebbe tornare la pioggia”. Così Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende per i prossimi giorni.

WEEKEND DELLE PALME VARIABILE E MITE - “La parola d'ordine dell'ultimo weekend di marzo sarà variabilità” - a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “il sole infatti sarà alternato a nuvolosità irregolare di passaggio. Le nubi affolleranno soprattutto i cieli del Centronord e in particolare nella giornata di sabato. Il freddo dei giorni scorsi sarà ormai un ricordo, con le temperature destinate ad un ulteriore rialzo, tanto che le massime pomeridiane potranno raggiungere i 18-20°C, se non punte localmente superiori sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori.”

Le previsioni meteo per Bologna per i prossimi giorni:

DA LUNEDI' ARRIVA L'ANTICICLONE AFRICANO, TEMPERATURE COME A MAGGIO - “La settimana santa vedrà invece l'arrivo dell'anticiclone africano, almeno nella prima parte, per una vera e propria 'esplosione della primavera'”- prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “tra lunedì e giovedì non solo il sole sarà prevalente da Nord a Sud, ma assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature, che si porteranno su valori ben oltre le medie del periodo con punte massime localmente tipiche del mese di maggio. I valori diurni infatti superereanno diffusamente e abbondantemente i 20°C, con picchi locali di 24-25°C. Come nel capoluogo emiliano".

Weekend Pasqua, torna la pioggia: previsioni meteo Bologna

L'anticiclone africano potrebbe cedere proprio in prossimità del weekend di Pasqua, sotto l'incalzare di correnti più fredde dal Nord Europa. In questa fase è dunque probabile il ritorno della pioggia almeno su parte d'Italia e in primis sulle regioni settentrionali, il tutto accompagnato da un calo delle temperature.

Per sabato 3 aprile a Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 9.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2119m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Per domenica di Pasqua a Bologna cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 15.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1989m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

