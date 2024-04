Meteo ponte 25 aprile a Bologna

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna ancora in balia del maltempo, tra pioggia, neve in Appennino fino a quote basse e temperature rigide, che hanno portato il Comune all'ok alla riaccensione dei termosifoni.

Per la giornata di martedì 23 aprile diramato un altro bollettino di allerta meteo dalla Protezione civile sul territorio regionale: previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore centro-orientale. Saranno possibili ancora localizzati fenomeni franosi, fenomeni di ruscellamento sui versanti, in particolare nelle aree interessate dai temporali, e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nelle sezioni vallive dei bacini emiliani.

Il sole si farà attendere ancora un pò. A Bologna domani - 24 aprile - come riporta Daniele Olivetti, meteorologo di 3bmeteo, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1020m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Ponte 25 aprile

Anche durante le giornate di festa nubi e pioggia all’orizzonte.

Giovedì 25 aprile a Bologna nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1384m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 26 aprile a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1630m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo weekend

Sabato nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2124m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica a Bologna tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2904m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.