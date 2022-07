Meteo Bologna, le previsioni: da metà settimana ancora caldo intenso

"Su Bologna settimana caratterizzata dal nuovo rinforzo dell'anticiclone che porterà oltre al tempo stabile, anche un generale aumento delle temperature, solo martedì pomeriggio saranno possibili deboli e fugaci piovaschi sul capoluogo. Da metà settimana il caldo si farà intenso, con massime che raggiungeranno i 38°C. Seguirà una lieve flessione termica nel weekend, all'interno comunque di un contesto climatico pienamente estivo". Queste le previsioni di Daniele Olivetti, meteorologo di 3bMeteo.

Il tempo a Bologna

Mercoledì 13 luglio, a Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4510m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 14 luglio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4397m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì 15 luglio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4396m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 16 luglio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4345m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 17 luglio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4378m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

(Foto Turisti accaldati al Nettuno)