Meteo, previsioni d'inizio settimana: freddo e ghiacciate, poi temperature su

Cielo sereno, ma clima molto freddo, con forti gelate notturne (minime fino a -4/-5°C) e massime intorno ai 5°C in questo inizio di settimana, secondo le previsioni 3Bmeteo. La settimana si preannuncia in prevalenza stabile, inizialmente anche soleggiata ma poi con nubi in aumento. Graduale addolcimento termico ma ancora con gelate notturne anche in città.

Per martedì 16 febbraio correnti umide e più miti offuscheranno porteranno nuvolosità irregolare di passaggio, ma senza particolari precipitazioni e comunque in un contesto in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento a tutte le quote dal pomeriggio, anche netto. Al mattino invece ancora freddo con temperature sottozero anche in pianura. Venti deboli o moderati in rotazione tra Ovest e Sudovest. Mare da mosso a poco mosso.

Le correnti interferiranno con l'anticiclone, mercoledì 17, portando una giornata nuvolosa, con qualche pioviggine non esclusa sull'Appennino, specie a ridosso dei crinali al confine con la Toscana. Temperature in ulteriore aumento a tutte le quote, nuovamente sopra la media; residue locali deboli gelate in pianura al mattino. Venti deboli variabili in pianura, rinforzi da sudovest in Appennino.