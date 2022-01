Meteo Bologna, alta pressione sulla città: cielo sereno nel week end

Su Bologna l'alta pressione garantirà per i prossimi giorni condizioni di stabilità con cieli pressoché sereni. Foschie nelle ore più fredde della giornata. Come da previsioni di Daniele Olietti di 3Bmeteo, le temperature minime in lieve rialzo, con massime non oltre i 10/11°C. Ventilazione debole specie dai quadranti occidentali.

A Bologna oggi, venerdì 14 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 2992m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Nel settore climatico Bolognese, un campo di alta pressione abbraccia l'Emilia Romagna garantendo tempo stabile e sereno ovunque. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare calmo. Temperature in rialzo, specie in quota, ma con ancora il rischio di locali gelate la notte e al primo mattino anche in pianura.